Χαμός σε αγώνα ποδοσφαίρου στην Τουρκία, πρόεδρο ομάδας να κάνει ντου στον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να επιτεθεί στον διαιτητή και τον τερματοφύλακα να τον σταματάει την τελευταία στιγμή.

Ο πρόεδρος της Μαλάτιασπορ μπούκαρε στο γήπεδο για να επιτεθεί στον διαιτητή του αγώνα με την Καϊσερίσπορ, με τον τερματοφύλακα της ομάδας του να τον σταματάει.

Ο Αντίλ Γκεβρέκ κινήθηκε απειλητικά προς τους διαιτητές, ωστόσο τον σταμάτησε ο τερματοφύλακας της Μαλάτια, Ερτάτς Εζμπίρ.

Να σημειωθεί ότι στην Καϊσερισπόρ αγωνίζεται ο Κολοβέτσιος.

Δείτε τα βίντεο:

What could have happened if the keeper hadn’t stopped the club official from getting to the refs? This just happened in the game between Malatya and Kayseri in Turkey. pic.twitter.com/znjglrDUKR