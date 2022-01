Το περιστατικό έγινε στο ημίχρονο της αναμέτρησης των Γουίζαρντς με τους Θάντερ και χρειάστηκε η παρέμβαση των ψυχραιμότερων, για να μην ξεφύγει η κατάσταση.

Ο Μόντρεζλ Χάρελ και ο Κεντάβιους Κάλντγουελ – Πόουπ πιάστηκαν στα χέρια στα αποδυτήρια των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, στο ημίχρονο του αγώνα της ομάδας με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Οι δύο παίκτες είχαν μία έντονη λογομαχία, με τον Χάρελ να ζητά τον λόγο από τον Πόουπ επειδή δεν του έδωσε μία πάσα. Η κουβέντα “άναψε”, οι δύο παίκτες ήρθαν… κοντά -με απειλητικό τρόπο- και χρειάστηκε η παρέμβαση των συμπαικτών τους, για να μην ξεφύγει η κατάσταση.

Χάρελ και Κάλντγουελ – Πόουπ βγήκαν και πάλι στο παρκέ και βοήθησαν τους Γουίζαρντς να επικρατήσουν με 122-118.

