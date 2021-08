Μία σημαντική ανταλλαγή πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ώρες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αφού οι Λος Άντζελες Κλίπερς αποφάσισαν να παραχωρήσουν δύο από τους βασικούς τους γκαρντ, για τον πρώην παίκτη των Μιλγουόκι Μπακς, Έρικ Μπλέντσο.

Η ομάδα του -τραυματία- Καγουάι Λέοναρντ και του Πολ Τζορτζ, παραχώρησε τον πρωταθλητή του NBA με τους Σέλτικς και τους Λέικερς, Ραζόν Ρόντο, μαζί με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Πάτρικ Μπέβερλι (συν τον Ντανιέλ Οτούρο), για να αποκτήσει τον άλλοτε συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μέμφις Γκρίζλις.

Ο Μπλέντσο είχε γίνει ανταλλαγή και την περασμένη σεζόν από τα “ελάφια”, τα οποία και απέκτησαν στη θέση του τον Τζρου Χόλιντεϊ και το… πρωτάθλημα στο NBA.

The Los Angeles Clippers are trading Patrick Beverley, Rajon Rondo and Daniel Oturu to the Memphis Grizzlies for guard Eric Bledsoe, sources tell ESPN.