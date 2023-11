Με μια “μεγάλη” εμφάνιση από Λεμπρόν Τζέιμς, οι Λέικερς πήραν –στην παράταση– το ντέρμπι του Λος Άντζελες με τους Κλίπερς (130-125). Σαρωτική εμφάνιση των Μπόστον Σέλτικς επί των Ιντιάνα Πέισερς (155-104).

Μετά από ένα τρομερό παιχνίδι στο Λος Άντζελες, οι Λέικερς επικράτησαν με 130-125 στην παράταση των Κλίπερς, με τον Λεμπρόν Τζέιμς να κάνει μια ιστορική εμφάνιση.

Οι Λέικερς έκαναν την ανατροπή από το -19 και πήραν το “μεγάλο” ματς έβαλαν φρένο στο σερί των Κλίπερς που είχαν 11 σερί νίκες στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ολοκλήρωσε το ματς με 35 πόντους με 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Ο “Βασιλιάς” έγραψε έτσι… Ιστορία στο ΝΒΑ, αφού σημείωσε τους περισσότερους πόντους που έχει πετύχει ποτέ παίκτης στη “μαγική” λίγκα, πουδιανύει στην 21η του σεζόν. Ο Ντέιβις με 27 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Ράσελ είχε 27 πόντους με 6 ασίστ.

Από τους Κλίπερς, ο Τζορτζ πέτυχε 35 πόντους, ενώ ο Λέοναρντ πρόσθεσε ακόμα 38 πόντους. Ο Γουέστμπρουκ έκανε double double με 24 πόντους και 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Δεν έδειξαν… έλεος οι Μπόστον Σέλτικς. Οι Κέλτες “ποδοπάτησαν” εντός έδρας τους Ιντιάνα Πέισερς με το εντυπωσιακό 155-104 τους Πέισερς κάνοντας το «4/4» στην αρχή της σεζόν, με τον Τέιτουμ να έχει 30 πόντους 12 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Γουάιτ είχε 18 πόντους με 3 ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ.

Από τους ηττημένους, ο μοναδικός διασωθείς ήταν ο ΜακΚόνελ που πέτυχε 18 πόντους, με τον Νέμπχαρντ να μετρά 14 πόντους.

Σε ένα φανταστικό παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επικράτησαν 102-101 των Σακραμέντο Κινγκς! Ο Κλέι Τόμπσον ήταν ο άνθρωπος που έδωσε το επιθυμητό αποτέλεσμα στους Πολεμιστές με σουτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο του ματς.

Ακόμη ο Κάρι είχε 21 πόντους με 5 ριμπάουντ, ο Τόμπσον πρόσθεσε 14, όσους είχε και ο Γουίγκινς. Στους 13 σταμάτησε ο Γκριν.

Από τους ηττημένους, ο Σάσα Βεζένκοφ μέτρησε μόλις 2 με 1/6 σουτ, κατεβάζοντας 5 ριμπάουντ στα 17 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Ο Σαμπόνις είχε 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

THE ENDING TO WARRIORS-KINGS



– Steph floater to go up by 1 with 0:32 left

– Sabonis jumper reclaims the lead at 14.5

– Klay calls GAME with 0.2 on the clock



WOW. pic.twitter.com/ZtJYrFsoJt