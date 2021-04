Ο Στεφ Κάρι έκανε «όργια» στη νίκη των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επί των Ντένβερ Νάγκετς (116-107), αφού μετά τους 53 πόντους που πέτυχε για τους «πολεμιστές» έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας στο ΝΒΑ.

Με 53 πόντους και 10/18 τρίποντα, ο Στεφ Κάρι θύμισε κόντρα στους Νάγκετς, τις εποχές που έπαιρνε από το.. χέρι τους Γουόριορς που τους δοηγούσε σε κατακτήσεις πρωταθλημάτων του ΝΒΑ. Η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ «ζωντάνεψε» έτσι τις ελπίδες της για είσοδο στα Play Offs, ενώ ο Κάρι έγραψε ιστορία.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ προσπέρασε τον Γουιλτ Τσάμπερλειν στην λίστα των σκόρερ και έγινε με 17.784 πόντους ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του franchise.

17,784 points & counting. The most ever by a Golden State Warrior.



Congrats to Stephen Curry on moving past Wilt Chamberlain as the franchise’s all-time scoring leader 👏 pic.twitter.com/qU7UXYUuMP