Ο 16χρονος Ιάσωνας Νεμπής έκανε ντεμπούτο για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Άρη

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 του Άρη στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον Ράφα Μπενίτεθ να δίνει χρόνο συμμετοχής και στον 16χρονο Ιάσωνα Νεμπή.

Για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Ιάσωνας Νεμπής φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε επίσημο αγώνα και το ντεμπούτο του συνδυάστηκε με την πρόκριση της ομάδας του επί του Άρη, στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ο νεαρός επιθετικός έχει ξεχωρίσει με τους νέους του “τριφυλλιού”, έχοντας με έξι γκολ σε 11 παιχνίδια με την ομάδα κάτω των 19 ετών και ο Ράφα Μπενίτεθ τον επιβράβευσε με το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Παναθηναϊκός είχε αποκτήσει τον Νεμπή τον Αύγουστο του 2024, από τις ακαδημίες της Ντινάμο Ζάγκρεμπ στην Κροατία, όπου είχε κάνει… θραύση με 97 γκολ σε 119 αγώνες.