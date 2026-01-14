Αθλητικά

Ο 16χρονος Ιάσωνας Νεμπής έκανε ντεμπούτο για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Άρη

Πρώτη συμμετοχή για το νέο μεγάλο ταλέντο του Παναθηναϊκού
Ο Νεμπής σε προπόνηση του Παναθηναϊκού (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Νεμπής σε προπόνηση του Παναθηναϊκού (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 του Άρη στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον Ράφα Μπενίτεθ να δίνει χρόνο συμμετοχής και στον 16χρονο Ιάσωνα Νεμπή.

Για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Ιάσωνας Νεμπής φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε επίσημο αγώνα και το ντεμπούτο του συνδυάστηκε με την πρόκριση της ομάδας του επί του Άρη, στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ο νεαρός επιθετικός έχει ξεχωρίσει με τους νέους του “τριφυλλιού”, έχοντας με έξι γκολ σε 11 παιχνίδια με την ομάδα κάτω των 19 ετών και ο Ράφα Μπενίτεθ τον επιβράβευσε με το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Παναθηναϊκός είχε αποκτήσει τον Νεμπή τον Αύγουστο του 2024, από τις ακαδημίες της Ντινάμο Ζάγκρεμπ στην Κροατία, όπου είχε κάνει… θραύση με 97 γκολ σε 119 αγώνες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
163
118
115
92
89
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo