Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει βάλει στο “στόχαστρο” τον Κιλιάν Εμπαπέ, η πρόταση της στην Παρί Σεν Ζερμέν κρίθηκε… μικρή και ο αδερφός του ιδιοκτήτη της ομάδας έκανε ένα προκλητικό ποστάρισμα προς τους “μερένγκες”.

Ο Σεΐχης Τανί μπιν Χαμάντ Καλίφα Αλ-Τανί, μέλος της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ και αδερφός του ιδιοκτήτη της Παρί Σεν Ζερμέν, κάνει το… χαβαλέ του το τελευταίο διάστημα, μέσω των social media.

Λιονέλ Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, Κιλιάν Εμπαπέ είναι κάποια από τα θέματα που έχει ασχοληθεί την τελευταία περίοδο. Τώρα όμως ήρθες η σειρά της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι “μερένγκες” θέλουν να αποκτήσουν τον Γάλλο επιθετικό, αλλά η πρόταση 160 εκατ. που έκαναν δεν ικανοποίησε την Παρί Σεν Ζερμέν, που εμφανίζεται να ζητά ένα ποσό κοντά στα 200 εκατ.

Με αρκετή δόση χιούμορ, ο αδερφός του ιδιοκτήτη της Παρί θέλησε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Ρεάλ Μαδρίτης, μέσω των social media.

«Εάν συμφωνείτε με την καθορισμένη τιμή (σ.σ 200 εκατ. ευρώ), τότε επικοινωνήστε μαζί μας. Αλλιώς ολοκληρώστε τη σεζόν με τον παίκτη του γκολφ (σ.σ Γκάρεθ Μπέιλ)», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

If you agree to the specified price.. contact us..



Or complete the season with the golfer