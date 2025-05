Ο Άγγελος Ποστέκογλου σε σπάνιο video από την περίοδο που έπαιζε ποδόσφαιρο: «Ο άνθρωπος, ο θρύλος» σχολιάζει η Melbourne FC

Η Τότεναμ πανηγύρισε την κατάκτηση του Europa League, με τον Άγγελο Ποστέκογλου να επαναφέρει τους “σπερς” στους τίτλους έπειτα από 17 χρόνια, γράφοντας ιστορία. Έτσι, έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής (σ.σ. στη συγκεκριμένη περίπτωση, Ελληνοαυστραλός) που οδηγεί μια ομάδα στην κορυφή μιας διοργάνωσης της UEFA.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου δεν ξεχνάει τις ρίζες του, κάτι που έχει αναφέρει πολλές φορές, μέσω δηλώσεών του. Το ίδιο έκανε και Melbourne FC, ομάδα στην οποία έκανε τα πρώτ του ποδοσφαιρικά βήματα (ως παίκτης αλλά και ως προπονητής).





From his early days as a Hellas junior, to a championship-winning captain and coach, Ange has gone on to become a serial winner wherever he’s been. His football journey is truly one of a kind.



Now, he stands as a… pic.twitter.com/cBDqAFff8z