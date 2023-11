Ο Τζον Φαν’τ Σιπ ανέλαβε τη θέση του προπονητή στον Άγιαξ, λίγες μόνο ημέρες μετά το θάνατο της συζύγου του, Ντανιέλα, η οποία και πέθανε μετά από “μάχη” με τον καρκίνο.

Ο ίδιος ο Φαν’τ Σιπ δήλωσε ότι η επιστροφή του στον Άγιαξ, ήταν κάτι που αποτελούσε επιθυμία της συζύγου του, καθώς εκεί ξεκίνησε η αγάπη τους, όταν εκείνος ήταν ακόμη ποδοσφαιριστής της ομάδας.

Ο “Άίαντας” θέλησε έτσι να αποδώσει φόρο τιμής και δημοσίευσε στα social media, ένα video που δείχνει τη βέρα στο χέρι του πρώην προπονητή της Εθνικής Ελλάδας και έχει ως λεζάντα το εξής: «Ποδόσφαιρο και τόσα πολλά παραπάνω».

