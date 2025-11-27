Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έφτασε τα 25 ευρωπαϊκά γκολ και «έπιασε» τον Κριστόφ Βαζέχα

Ο Ολυμπιακός πάλεψε κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, όμως “λύγισε” με 4-3 από τους “μερένγκες” μέσα στο “Γ. Καραϊσκάκης”, για την 5η αγωνιστική του Champions League. Τσικίνιο, ταρέμι και Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν αυτού που σκόραραν για τους Πειραιώτες.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πέτυχε το δεύτερο γκολ του με τον Ολυμπιακό στη League Phase Champions League (είχε σκοράρει και στην έδρα της Μπαρτσελόνα) και έφθασε τα 25 γκολ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με την ερυθρόλευκη φανέλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με το γκολ που πέτυχε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (διαμόρφωσε το τελικό 3-4) ισοφάρισε τον Κριστόφ Βαζέχα στους κορυφαίους ξένους σκόρερ στην Ευρώπη με ελληνική ομάδα.

Ο Μαροκινός επιθετικός έφτασε τον Πολωνό θρύλο του Παναθηναϊκού στη κορυφή των ξένων σκόρερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην Ελλάδα, σημειώνοντας τα 25 γκολ του σε 32 παιχνίδια, έναντι 60 που χρειάστηκε ο Βαζέχα στην καριέρα του με τη φανέλα των «πρασίνων» (1989-2004), όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα “soccerbase”.