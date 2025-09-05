Αθλητικά

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού πέτυχε γκολ στην άνετη νίκη του Μαρόκου κόντρα στον Νίγηρα

Η εθνική ποδοσφαίρου του Μαρόκου έκανε εγκαίνια σε νέο γήπεδο και ο επιθετικός του Ολυμπιακού είχε ένα γκολ για να "δώσει"
(Credit Image: © Ulrik Pedersen
(Credit Image: © Ulrik Pedersen/CSM via ZUMA Wire) (Cal Sport Media via AP Images)

Με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί να πετυχαίνει ένα γκολ, το Μαρόκο διέλυσε τον Νίγηρα με 5-0, σε ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη ζώνη της Αφρικής, στα εγκαίνια του νέου εντυπωσιακού σταδίου της ομάδας στο Ραμπάτ.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πήρε φανέλα βασικού και έχει συμμετοχή στο “πάρτι” του μαρόκου επί του Νίγηρα, κάνοντας το 3-0 στο 51′. Το “Prince Moulay Abdellah Stadium”, το νέο υπερσύγχρονο στάδιο του Μαρόκου στο Ραμπάτ, χωρητικότητας 68.500 θεατών, άνοιξε τις πόρτες του και ο επιθετικός του Ολυμπιακού ήταν εκεί για να βάλει η δική του “σφραγίδα”.

Μετά από έξι αγωνιστικές, το Μαρόκο βρίσκεται στην 1η θέση του προκριματικού του ομίλου στο +8 από την Τανζανία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo