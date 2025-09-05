Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού πέτυχε γκολ στην άνετη νίκη του Μαρόκου κόντρα στον Νίγηρα

Με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί να πετυχαίνει ένα γκολ, το Μαρόκο διέλυσε τον Νίγηρα με 5-0, σε ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη ζώνη της Αφρικής, στα εγκαίνια του νέου εντυπωσιακού σταδίου της ομάδας στο Ραμπάτ.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πήρε φανέλα βασικού και έχει συμμετοχή στο “πάρτι” του μαρόκου επί του Νίγηρα, κάνοντας το 3-0 στο 51′. Το “Prince Moulay Abdellah Stadium”, το νέο υπερσύγχρονο στάδιο του Μαρόκου στο Ραμπάτ, χωρητικότητας 68.500 θεατών, άνοιξε τις πόρτες του και ο επιθετικός του Ολυμπιακού ήταν εκεί για να βάλει η δική του “σφραγίδα”.

Μετά από έξι αγωνιστικές, το Μαρόκο βρίσκεται στην 1η θέση του προκριματικού του ομίλου στο +8 από την Τανζανία.