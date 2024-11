Ο Άλεκ Πίτερς είναι ο πιο εύστοχος σουτέρ τρίποντων στην Euroleague την τελευταία διετία

Ο Άλεκ Πίτερς του Ολυμπιακού αποτελεί τον πιο εύστοχο σουτέρ τριπόντων στην Euroleague τα τελευταία 2 χρόνια, με τον Αμερικανό να έχει ποσοστό υψηλότερο από 50%.

Ο Άλεκ Πίτερς παραμένει συνεπής με το αντίπαλο καλάθι, καθώς ο μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού σουτάρει με ποσοστό 53% από το τρίποντο, έχοντας 82/154 εύστοχα τρίποντα!

Όπως έγινε γνωστό από την επίσημη σελίδα της Euroleague, ο Πίτερς μαζί με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς της Φενέρμπαχτσε είναι οι 2 πιο εύστοχοι σουτέρ στην διοργάνωση, όντας οι μόνοι με ποσοστό πάνω από 50%.

Only 2 players in EuroLeague shoot over 50% from three when we combine 2023-24 and 2024-25 season

(Min 100 attempts*)



Tarik Biberovic 51.8% (59/114)

Alec Peters 53% (82/154) pic.twitter.com/XVICMNYn0Z