Πρόταση από την Ρίτας Βίλνιους ώστε να συνεχίσει εκεί την καριέρα του δέχτηκε ο Άλεξ Αντετοκούνμπο.

Ο μικρότερος σε ηλικία από τα αδέρφια Αντετοκούνμπο -μόλις 18 ετών- πήρε την απόφαση να μην αγωνιστεί στο NCAA και να δοκιμάσει την τύχη του στην Ευρώπη, με την λιθουανική Ρίτας Βίλνιους να είναι η πρώτη ομάδα που του κάνει πρόταση για να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει πάντως ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο είναι απίθανο να απαντήσει θετικά στην πρόταση καθώς θέλει να εξετάσει επιλογές από πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα ο Ουρμπόνας γράφει στην ανάρτησή του στο Twitter πως: “Η παρουσίαση της ομάδας ικανοποίησε τον παίκτη, αλλά οι πιθανότητες να υπογράψει στην Ρίτας Βίλνιους είνα μικρή, γιατί εξετάζει κι άλλες επιλογές από την Ευρώπη”.

Giannis Antetokounmpo brother Alexis got an offer to join Rytas Vilnius, Rytas GM Jarutis revealed. Alexis was pleased with the presentation, according to sources. However, the possibility to sign him for Rytas is pretty low, since Alexis is exploring many options in Europe.