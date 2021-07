Ο 19χρονος Άλεξ Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε τη χρονιά στην ισπανική Μούρθια, όπου και είχε μερικές εκπληκτικές εμφανίσεις με τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου.

Ο μικρότερος αδερφός της οικογένειας βρίσκεται πλέον στις ΗΠΑ, όπου και διαμένει μαζί με τον πρωταθλητή του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο, και πλέον θα έχει την ευκαιρία να πάρει κι ο ίδιος μία… γεύση από τον “μαγικό κόσμο” του μπάσκετ.

Όπως ανακοίνωσαν κι επίσημα οι Ιντιάνα Πέισερς, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο θα συμμετάσχει σε μία προπόνηση πριν το ντραφτ του 2021, το οποίο και είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Πέμπτη 29 Ιουλίου.

final workout before the draft



