Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ θα δηλώσει συμμετοχή στο NBA Draft του 2026, όπως αποκάλυψε ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης.

Σε ηλικία 21 χρονών ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ που έχει ταλαιπωρηθεί από έναν μακροχρόνιο τραυματισμό, ο οποίος τον έχει κρατήσει εκτός δράσης με τον Παναθηναϊκό θα δηλώσει συμμετοχή στη διαδικασία του NBA Draft για να κυνηγήσει το όνειρο κάθε μπασκετμπολίστα.

Ο Άλεξ Σαράτσης, μάνατζερ του φόργουορντ του «τριφυλλιού», αποκάλυψε στο «Draft Express» τη συγκεκριμένη είδηση, με το αμερικανικό Μέσο να σημειώνει ότι ο 21χρονος διεθνής με την «επίσημη αγαπημένη» σκέφτεται και την επιλογή του κολεγίου.

Ο Έλληνας φόργουορντ ανήκει από το 2022 στον Παναθηναϊκό και έχει κατακτήσει την GBL (2024), τη Euroleague (2024) και δύο φορές το Κύπελλο Ελλάδας (2025,2026).