Ο Αλέξανδρος Σαμουντούροφ ενσωματώθηκε στην Εθνική Ελλάδας – Πότε μπαίνουν Παπανικολάου, Ρογκαβόπουλος και Καλαϊτζάκης

Η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ για το παιχνίδι με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ συνεχίζεται, με τον Βασίλη Σπανούλη να υπολογίζει πλέον και στον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού ήταν το νέο πρόσωπο στο γήπεδο, με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ να μην αγωνίζεται στο Παναθηναϊκός – Παρί (26/2/2026) για την Euroleague και να επικεντρώνεται στις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ελλάδας.

Απομένουν πλέον τρεις παίκτες για να ολοκληρωθεί το γαλανόλευκο ρόστερ. Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου και οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Νίκος Ρογκαβόπουλος, με την ομάδα να αναμένεται να είναι πλήρης στην πρωινή προπόνηση της Παρασκευής, όταν έχει έρθει και ο κόουτς Βασίλης Σπανούλης μετά τον αγώνα της Μονακό το βράδυ της Πέμπτης για την Euroleague.