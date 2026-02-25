Αθλητικά

Ο Αλέξανδρος Σαμουντούροφ ενσωματώθηκε στην Εθνική Ελλάδας – Πότε μπαίνουν Παπανικολάου, Ρογκαβόπουλος και Καλαϊτζάκης

Το γαλανόλευκο ρόστερ θα συμπληρωθεί μετά τους αγώνες της Πέμπτης για την Euroleague
Σαμοντούροφ
Ο Σαμοντούροφ σε προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ για το παιχνίδι με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ συνεχίζεται, με τον Βασίλη Σπανούλη να υπολογίζει πλέον και στον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού ήταν το νέο πρόσωπο στο γήπεδο, με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ να μην αγωνίζεται στο Παναθηναϊκός – Παρί (26/2/2026) για την Euroleague και να επικεντρώνεται στις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ελλάδας.

Απομένουν πλέον τρεις παίκτες για να ολοκληρωθεί το γαλανόλευκο ρόστερ. Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου και οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Νίκος Ρογκαβόπουλος, με την ομάδα να αναμένεται να είναι πλήρης στην πρωινή προπόνηση της Παρασκευής, όταν έχει έρθει και ο κόουτς Βασίλης Σπανούλης μετά τον αγώνα της Μονακό το βράδυ της Πέμπτης για την Euroleague.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
93
64
59
50
49
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo