Ο Ανδρέας Πιστιόλης ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Ο Ανδρέας Πιστιόλης θα παραμείνει προπονητής στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με τη ρωσική ομάδα να ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Έλληνα τεχνικό για ανανέωση της συνεργασίας τους για δύο ακόμη χρόνια.

Μετά από 8 χρόνιας ως βοηθός του Ιτούδη στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και έναν ως πρώτος προπονητής στη Γαλατάσαραϊ, ο Πιστιόλης επέστρεψε στη “ρωσική αρκούδα” και θα συνεχίζει να ηγείται της ομάδας μέχρι τη σεζόν 2025-26, με βάση τη νέα συμφωνία των δύο πλευρών.

Ο Έλληνας τεχνικός ανέλαβε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας τον περασμένο Απρίλιο, αλλά “κέρδισε” τους ανθρώπους της ομάδας και κατ’επέκταση και ένα νέο συμβόλαιο στη Ρωσία.

