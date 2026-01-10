Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν: «Ποτέ δεν ξέρεις, ίσως είναι το τελευταίο μας παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βοήθησε τους Μιλγουόκι Μπακς να περάσουν νικηφόρα από την έδρα των Λος Άντζελες Λέικερς (101-105), βγάζοντας δύο μεγάλες άμυνες στον Λεμπρόν Τζέιμς στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα.

Οι δυο τους είχαν ένα “τετ-α-τετ” μετά το φινάλε του αγώνα, με τον Λεμπρόν Τζέιμς να παίρνει αγκαλιά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και να του λέει και λίγα λόγια στο αυτί. Μετά το τέλος του αγώνα, ο “Greek freak” ζήτησε τη φανέλα του “βασιλιά” κι εκείνος ανταποκρίθηκε, με τον Έλληνα αστέρα των Μπακς να το αποκαλύπτει, σε δηλώσεις που έκανε.

“Είναι το πρότυπο για κάθε αθλητή, όχι μόνο για αθλητή μπάσκετ. Το να μπορείς να είσαι συνεπής για 23 χρόνια, διαθέσιμος, να είσαι νικητής, να δίνεις το παράδειγμα, είναι απίστευτο. Τρέφω τον απόλυτο σεβασμό για αυτόν, την οικογένειά του και τον τρόπο που συμπεριφέρεται εδώ και 23 χρόνια”, είπε αρχικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Για το πώς πήρε τη φανέλα του: “Απλά τη ζήτησα. Ποτέ δεν ξέρεις, ίσως είναι το τελευταίο ματς παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον. Δεν είχα παίξει εναντίον του από το 2022. Είχε μερικούς τραυματισμούς σε αυτό το διάστημα.

Είχα την ευκαιρία τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2026 να παίξω εναντίον του. Είπα ‘μπορώ να έχω τη φανέλα σου;’ και είπε ‘ναι είναι δική σου’. Νομίζω ότι με σέβεται. Σίγουρα έχω μεγάλο σεβασμό για εκείνον και κάθε φορά που τον αντιμετωπίζω”.