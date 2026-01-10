Αθλητικά

Ο Αντετοκούνμπο πήρε τη φανέλα του Λεμπρόν: «Ποτέ δεν ξέρεις, ίσως είναι το τελευταίο μας παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον»

Η “μάχη” τους στο Λέικερς – Μπακς, έκρινε το ματς στο Λος Άντζελες
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βοήθησε τους Μιλγουόκι Μπακς να περάσουν νικηφόρα από την έδρα των Λος Άντζελες Λέικερς (101-105), βγάζοντας δύο μεγάλες άμυνες στον Λεμπρόν Τζέιμς στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα.

Οι δυο τους είχαν ένα “τετ-α-τετ” μετά το φινάλε του αγώνα, με τον Λεμπρόν Τζέιμς να παίρνει αγκαλιά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και να του λέει και λίγα λόγια στο αυτί. Μετά το τέλος του αγώνα, ο “Greek freak” ζήτησε τη φανέλα του “βασιλιά” κι εκείνος ανταποκρίθηκε, με τον Έλληνα αστέρα των Μπακς να το αποκαλύπτει, σε δηλώσεις που έκανε.

“Είναι το πρότυπο για κάθε αθλητή, όχι μόνο για αθλητή μπάσκετ. Το να μπορείς να είσαι συνεπής για 23 χρόνια, διαθέσιμος, να είσαι νικητής, να δίνεις το παράδειγμα, είναι απίστευτο. Τρέφω τον απόλυτο σεβασμό για αυτόν, την οικογένειά του και τον τρόπο που συμπεριφέρεται εδώ και 23 χρόνια”, είπε αρχικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Για το πώς πήρε τη φανέλα του: “Απλά τη ζήτησα. Ποτέ δεν ξέρεις, ίσως είναι το τελευταίο ματς παιχνίδι ο ένας απέναντι στον άλλον. Δεν είχα παίξει εναντίον του από το 2022. Είχε μερικούς τραυματισμούς σε αυτό το διάστημα.

Είχα την ευκαιρία τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2026 να παίξω εναντίον του. Είπα ‘μπορώ να έχω τη φανέλα σου;’ και είπε ‘ναι είναι δική σου’. Νομίζω ότι με σέβεται. Σίγουρα έχω μεγάλο σεβασμό για εκείνον και κάθε φορά που τον αντιμετωπίζω”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
126
119
85
76
61
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo