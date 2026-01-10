Αθλητικά

Ο Λεμπρόν Τζέιμς αγκάλιασε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, το «respect» του ηγέτη των Λέικερς στον «Greek freak»

Η κίνηση του “Βασιλιά” προς τον Έλληνα ηγέτη των Μπακς
Έχοντας για άλλη μια φορά κορυφαίο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μιλγουόκι Μπακς “άλωσαν” το Λος Άντζελες, επικρατώντας με 105-101 των Λέικερς. Ο “Greek Freak” σημάδεψε το ματς, με τις άμυνες που έκανε στο φινάλε του αγώνα στον Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καθοριστικός, αρχικά με την τάπα του στον “βασιλιά”, 39 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και στη συνέχεια με το φοβερό κλέψιμο του πάνω στον Λεμπρόν Τζέιμς, δύο δευτερόλεπτα για τη λήξη.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ο “σταρ” των Λέικερς πλησίασε τον “Greek freak” και του έδωσε μια μεγάλη αγκαλιά, δίνοντάς του ένα “respect” για την εμφάνιση που είχε.

 
 
 
 
 
Συνολικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέτρησε 21 πόντους, 9/11 δίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 4 λάθη και 2 φάουλ σε 30:48 αγώνα.

