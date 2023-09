Η Ατλέτικο Μαδρίτης θριάμβευσε στο ντέρμπι με την Ρεάλ Μαδρίτης (3-1) και ο Αντουάν Γκριεζμάν έδειξε τον ενθουσιασμό του μετά το τέλος του ντέρμπι!

Η πρώτη εφετινή, μεγάλη «μάχη» της Μαδρίτης «βάφτηκε» στα χρώματα της Ατλέτικο. Η ομάδα του Ντιέγο Σιμεόνε επικράτησε της Ρεάλ με το εμφατικό 3-1 στο μεγάλο ματς της 6ης αγωνιστικής της La Liga, με τον Αντουάν Γκριεζμάν να είναι εκ των σκόρερ της ομάδας (πέτυχε το δεύτερο γκολ)

Ο Γάλλος επιθετικός δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του μετά τη λήξη του ντέρμπι, έχοντας μάλιστα και ένα μήνυμα προς τους μικρούς φίλους της ομάδας.

“Παιδιά, πηγαίνετε αύριο στο σχολείο φορώντας τη φανέλα της Ατλέτικο”, είπε χαρακτηριστικά ο Αντουάν Γκριεζμάν, χαμογελώντας στην κάμερα, πριν αποχωρήσει.

“Go to school tomorrow wearing the Atleti shirt, kids.”

Griezmann with a message at the end of his interview.pic.twitter.com/IvyjRRvH0H