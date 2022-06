Ο Αντρέα Πίρλο είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής της Καραγκιουμρούκ στην Τουρκία, καθώς συμφώνησε να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο.

Ο Ιταλός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είχε αναλάβει τη Γιουβέντους λίγο μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας, αλλά δεν κατάφερε να “στεριώσει” στο Τορίνο, χάνοντας το πρωτάθλημα Ιταλίας.

Έκτοτε λοιπόν αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και φαίνεται ότι τον βρήκε στην Τουρκία και την Καραγκιουμρούκ, πιο μακριά από τα… φώτα σε ό,τι είχε συνηθίσει μέχρι σήμερα.

Official, signed. Andrea Pirlo has been appointed as new head coach of Turkish side Fatih Karagümrük SK. 🔴🇮🇹🇹🇷 #transfers



This is gonna be Andrea Pirlo’s second chapter as manager after Juventus job one year ago. pic.twitter.com/mj9zAFSvai