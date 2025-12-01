Ο Αντρέα Τρινκιέρι κοντά στην Παρτιζάν για τη διαδοχή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Αντρέα Τρινκιέρι, σύμφωνα με το «Kurir», θα διαδεχτεί τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτιζάν, με τη συμφωνία να είναι κοντά στην ολοκλήρωσή της, καθώς απομένουν, μόνο οι τελικές λεπτομέρειες.

Η Παρτιζάν αφού πλέον έχει ξεκαθαρίσει το ζήτημα με τον Ομπράντοβιτς κινείται για την αντικατάστασή του. Ο Τρινκέρι είναι ο βασικός στόχος της ομάδας και στη Σερβία λέγεται ότι οι δύο πλευρές είναι ένα βήμα πριν τη συμφωνία.

Ο Ιταλός αρχικά ήταν διστακτικός, καθώς περίμενε να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τον Ζοτς, όμως πλέον δεν μπορεί να αλλάξει κάτι, πέρα από τη στάση του, που πλέον είναι θετική.

Η Παρτίζαν θέλει να έχει τον έμπειρο τεχνικό στο παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου για τη Euroleague (04/12/25, 21:45) για να μην πάει με υπηρεσιακό προπονητή στον πάγκο της. Ο Αλεξάνταρ Ματόβιτς προπονεί την ομάδα μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Ομπράντοβιτς.

Ο Τρινκέρι έχει μεγάλη εμπειρία στη Euroleague, αφού έχει βρεθεί στον πάγκο της Καντού, της Μπάμπεργκ, της Μπάγερν και της Ζαλγκίρις, που αποχώρησε το καλοκαίρι του 2025.