Αθλητικά

Ο Αντρέα Τρινκιέρι κοντά στην Παρτιζάν για τη διαδοχή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Ιταλός προπονητής, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα είναι ο νέος προπονητής της σερβικής ομάδας
Αντρέα Τρινκέρι
Ο Αντρέα Τρινκέρι με την Μπάγερν Μονάχου/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Αντρέα Τρινκιέρι, σύμφωνα με το «Kurir», θα διαδεχτεί τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτιζάν, με τη συμφωνία να είναι κοντά στην ολοκλήρωσή της, καθώς απομένουν, μόνο οι τελικές λεπτομέρειες.

Η Παρτιζάν αφού πλέον έχει ξεκαθαρίσει το ζήτημα με τον Ομπράντοβιτς κινείται για την αντικατάστασή του. Ο Τρινκέρι είναι ο βασικός στόχος της ομάδας και στη Σερβία λέγεται ότι οι δύο πλευρές είναι ένα βήμα πριν τη συμφωνία.

Ο Ιταλός αρχικά ήταν διστακτικός, καθώς περίμενε να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τον Ζοτς, όμως πλέον δεν μπορεί να αλλάξει κάτι, πέρα από τη στάση του, που πλέον είναι θετική.

Η Παρτίζαν θέλει να έχει τον έμπειρο τεχνικό στο παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου για τη Euroleague (04/12/25, 21:45) για να μην πάει με υπηρεσιακό προπονητή στον πάγκο της. Ο Αλεξάνταρ Ματόβιτς προπονεί την ομάδα μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Ομπράντοβιτς.

Ο Τρινκέρι έχει μεγάλη εμπειρία στη Euroleague, αφού έχει βρεθεί στον πάγκο της Καντού, της Μπάμπεργκ, της Μπάγερν και της Ζαλγκίρις, που αποχώρησε το καλοκαίρι του 2025.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
96
94
92
89
72
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo