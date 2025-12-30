Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Οτμάν Μπουσαΐντ

Παίκτης του Άρη είναι κι επίσημα ο Οτμάν Μπουσαΐντ, καθώς ανακοινώθηκε η απόκτησή του από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, με τον Βέλγο επιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας 2,5 ετών.

Ο Οτμάν Μπουσαΐντ αγωνίστηκε τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Αλ Νασρ των ΗΑΕ, έχοντας 31 συμμετοχές με 2 γκολ και 3 ασίστ, επιστρέφοντας πλέον στην Ευρώπη για λογαριασμό του Άρη.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Οτμάν Μπουσαΐντ για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

O Othmane Boussaid γεννήθηκε στις 7 Μαρτίου 2000 στο Κορτράικ. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν στις ακαδημίες των KV Kortrijk, Club Brugge και Lierse SK.

Με τη φανέλα της Lierse SK έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα και έκανε το ντεμπούτο του στο βελγικό πρωτάθλημα τη σεζόν 2016-’17.

Το καλοκαίρι του 2018 άφησε για πρώτη φορά το Βέλγιο και μετακόμισε στην Ολλανδία για λογαριασμό της FC Utrecht. Έπειτα από έξι χρόνια στην Ουτρέχτη (144 συμμετοχές, 11 γκολ και 18 ασίστ) και έναν σύντομο δανεισμό στη NAC Breda (26 συμμετοχές, 1 γκολ, 7 ασίστ), ο Boussaid δοκίμασε μια νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Πιο συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 2024 εγκαταστάθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για λογαριασμό της Al-Nasr. Στην Ασία που αγωνίστηκε τον τελευταίο ενάμισι χρόνο ο 25χρονος κατέγραψε 31 συμμετοχές (2 γκολ, 3 ασίστ).

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων ο Othmane Boussaid έχει αγωνιστεί σε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος του Βελγίου (U17, U18, U19, U21).

Από σήμερα ο Othmane Boussaid ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ.

Welkom, Othmane!

Οτμάν Μπουσαΐντ: «Είμαι στην καλύτερη φάση της καριέρας μου»

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Othmane Boussaid, δήλωσε στο arisfc.com.gr:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στον ΑΡΗ και που η νέα μου ομάδα μού δίνει αυτήν την ευκαιρία. Θα ανταποδώσω την εμπιστοσύνη του ΑΡΗ μέσα στο γήπεδο.

Πρέπει να σας πω ότι το κίτρινο και το μαύρο είναι τα αγαπημένα μου χρώματα. Ήταν τα χρώματα της πρώτης μου ομάδας στο Βέλγιο, της Λιρς. Οπότε έχω πολύ καλό προαίσθημα.

Όταν προέκυψε το ενδιαφέρον του ΑΡΗ επικοινώνησα αμέσως με δύο έλληνες πρώην συμπαίκτες μου στην Ουτρέχτη. Τον Βασίλη Μπάρκα και τον Τάσο Δουβίκα. Και οι δύο μου είπαν το ίδιο πράγμα: “Μην το σκέφτεσαι καθόλου, πήγαινε”!

Μου είπαν τα καλύτερα για τη νέα μου ομάδα και πόσο ανταγωνιστικό είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Φυσικά μου είπαν για τους φιλάθλους του ΑΡΗ. Πόσο θερμοί είναι και το πάθος με το οποίο υποστηρίζουν την ομάδα. Πραγματικά ανυπομονώ να τους γνωρίσω από κοντά και να ζήσω την ατμόσφαιρα που δημιουργούν.

Πιστεύω ότι ο κόσμος θα με αγαπήσει όταν με δει μέσα στο γήπεδο. Έχω μεγάλη όρεξη και θα κάνω ωραία πράγματα για την νέα μου ομάδα. Θα με δείτε στο γήπεδο.

Είμαι στην καλύτερη φάση της καριέρας μου και ήρθα στον ΑΡΗ με μεγάλη διάθεση για να φέρουμε επιτυχίες στην ομάδα με τους συμπαίκτες μου».