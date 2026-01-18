Αθλητικά

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης παρακολούθησε το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός και είχε τρομερές αντιδράσεις στην εξέδρα

Με μεγάλη αγωνία έζησε τα τελευταία λεπτά ο ιδιοκτήτης του Δικεφάλου
Αριστοτέλης Μυστακίδης
Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης στο ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός/ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό ήταν θρίλερ στα τελευατία λεπτά και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης που το είδε από τις κερκίδες του PAOK Sports Arena το έζησε με ιδιαίτερη αγωνία και τρομερές αντιδράσεις.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τη νίκη με 74-69 στην έδρα του ΠΑΟΚ και ο Μυστακίδης δεν μπορούσε να κρύψει την απογοήτευσή του μετά τη λήξη του αγώνα, αλλά και κατά τη διάρκεια ο φωτογραφικός φακός τον έπιασε να αντιδρά με πολύ έντονο τρόπο σε όσα συνέβαιναν στο παρκέ.

Οι αντιδράσεις του Μυστακίδη στην εξέδρα
Οι αντιδράσεις του Μυστακίδη στην εξέδρα/ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Όπως φαίνεται ο νέο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ είναι ιδιαίτερα δεμένος συναισθηματικά με την ομάδα του και ειδικά όταν το παιχνίδι ήταν στην κόψη του ξυραφιού δεν μπορούσε να κρύψει τα συναισθήματά του.

