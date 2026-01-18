ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 69-74: Προβλημάτισε αλλά πέρασε αλώβητος από τη Θεσσαλονίκη

Ο Παναθηναϊκός τα χρειάστηκε κόντρα στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, αλλά στο τέλος κατάφερε να πάρει τη νίκη με 74-69 για την 15η αγωνιστική της Greek Basketball League. Νέα προβληματική εμφάνιση για τους πράσινους, οι οποίοι παρατάχθηκαν με σημαντικές απουσίες.

Ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε με μόλις 10 παίκτες κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ναν, Μήτογλου, Φαρίντ και Ρογκαβόπουλος ήταν εκτός, με τους πράσινους να αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα κόντρα στους Θεσσαλονικείς στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά στο φινάλε να επιβιώνουν μέσα από την άμυνα τους.

Στο 13-1 ανέβηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παραμένει στο κυνήγι του πρωτοπόρου Ολυμπιακού. Στο 9-4 υποχώρησε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν εντυπωσιακός στο δεύτερο μέρος, αλλά “κόλλησε” επιθετικά στο τελευταίο πεντάλεπτο.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Κώστας Σλούκας. Ο Έλληνας γκαρντ πήρε σχεδόν όλες τις επιθέσεις στο φινάλε, ευστόχησε στις κρίσιμες βολές και με 12 πόντους και 5 ασίστ οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη νίκη.

Διψήφιοι ήταν ακόμα οι Όσμαν, Χολμς και Γκραντ, ενώ από πλευράς ΠΑΟΚ ξεχώρισε ο Μουρ με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ, αλλά και ο Μπέβερλι με 14 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ο Παναθηναϊκός ήταν σαρωτικός στο πρώτο δεκάλεπτο (9-28), ωστόσο σταδιακά έχανε δυνάμεις και έδωσε δικαιώματα στον ΠΑΟΚ. Σε τέτοιο σημείο που οι εξαιρετικοί Θεσσαλονικείς κατάφεραν να κάνουν πιο τρομερή ανατροπή στο τρίτο δεκάλεπτο και να προηγηθούν με 58-55.

Οι γηπεδούχοι κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το 33′, σημείο στο οποίο ο Σλούκας πήρε τον Παναθηναϊκό στις πλάτες του. Οι πράσινοι, μέσα από την καλή άμυνα τους, έκαναν την ανατροπή και έφτασαν στη νίκη, έχοντας ψυχραιμία στα τελευταία λεπτά.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 9-28, 27-43, 58-55, 69-74.

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Ταϊρί 8 (4/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 0/1 βολή, 5 ασίστ, 7 λάθη), Χουγκάζ, Περσίδης 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Μπέβερλι 14 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/7 βολές, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μουρ 17 (5/7 δίποντα, 7/10 βολές, 5 ριμπάουντ), Μέλβιν 8 (2/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Κόνιαρης 3 (1/6 σουτ, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ζάρας, Τζόουνς 2 (1/5 σουτ), Ντιμσά 12 (1/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Όσμαν 13 (4/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 5/5 βολές), Χολμς 11 (2/3 δίποντα, 7/8 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Γκραντ 10 (1/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Τολιόπουλος 7 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Ερνανγκόμεθ 6 (3/4 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σορτς 2 (1/3 δίποντα, 1 ασίστ, 1 λάθος σε 9:14), Καλαϊτζάκης 6 (2/4 τρίποντα), Σλούκας 12 (2/5 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 8/10 βολές, 5 ασίστ), Σαμοντούροβ 2 (5 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 5.

Τα ομαδικά στατιστικά του ΠΑΟΚ: 16/34 δίποντα, 7/24 τρίποντα, 16/24 βολές, 39 ριμπάουντ (30 αμυντικά – 9 επιθετικά), 17 ασίστ, 6 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 17 λάθη, 25 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 18/36 δίποντα, 5/20 τρίποντα, 23/30 βολές, 33 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 6 επιθετικά), 17 ασίστ, 9 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 10 λάθη, 22 φάουλ.