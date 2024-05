Ο Άρνε Σλοτ επίσημα νέος προπονητής στην Λίβερπουλ

Ο Άρνε Σλοτ γνωστοποίησε πως θα είναι ο επόμενος προπονητής στην Λίβερπουλ, με τον Ολλανδό τεχνικό να διαδέχεται τον Γιούργκεν Κλοπ στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο Άρνε Σλοτ ήταν γνωστό εδώ και καιρό ότι θα αποτελέσει το νέο προπονητή της Λίβερπουλ, με τον 45χρονο Ολλανδό σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου της Φέγενορντ να αποκαλύπτει ότι θα αναλάβει τις τύχες του συλλόγου τη νέα σεζόν.

Ο Ολλανδός προπονητής θα είναι ο διάδοχος του Γιούργκεν Κλοπ και θα επιδιώξει να καθοδηγήσει τους «ρεντς» στη νέα αρκετά δύσκολη εποχή της ομάδας, μετά την αποχώρηση του Γερμανού από το τιμόνι της Λίβερπουλ.

Arne Slot: “I can confirm that I will be new Liverpool manager next season”.



Slot signed his #LFC contract today. pic.twitter.com/F2e7n60pKy