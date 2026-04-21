Ο Άρνε Σλοτ κοντά στην παραμονή στον πάγκο της Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν

Ο Άρνε Σλοτ βρίσκεται κοντά στην παραμονή στην τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν, σύμφωνα με το «Sky Sports».

Η Λίβερπουλ μπορεί να μην έκανε και την καλύτερη σεζόν, όμως φαίνεται ότι θα διατηρήσει τον Σλοτ στον πάγκο της, παρότι υπήρξαν πολλές φήμες για αποχώρησή του το καλοκαίρι.

Οι κόκκινοι του Μέρσεϊσαϊντ είναι πολύ κοντά στην εξασφάλιση μία θέσης στο επόμενο Champions League και αυτό ίσως είναι ο λόγος που θα τον κρατήσει για μία ακόμα σεζόν στο Άνφιλντ.

Να θυμίσουμε ότι, ο Σλοτ ανέλαβε τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2024 και κατέκτησε τη Premier League στην πρώτη του σεζόν. Ο Ολλανδός είχε καλύψει απόλυτα το κενό του Κλοπ από τον πάγκο της ομάδας.