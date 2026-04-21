Αθλητικά

Ο Άρνε Σλοτ κοντά στην παραμονή στον πάγκο της Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν

Παρά την κακή σεζόν ο Ολλανδός, εκτός απροόπτου, θα συνεχίσει στους κόκκινους
Ο Άρνε Σλοτ σε παιχνίδι της Λίβερπουλ/ REUTERS/Phil Noble

Ο Άρνε Σλοτ βρίσκεται κοντά στην παραμονή στην τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν, σύμφωνα με το «Sky Sports».

Η Λίβερπουλ μπορεί να μην έκανε και την καλύτερη σεζόν, όμως φαίνεται ότι θα διατηρήσει τον Σλοτ στον πάγκο της, παρότι υπήρξαν πολλές φήμες για αποχώρησή του το καλοκαίρι.

Οι κόκκινοι του Μέρσεϊσαϊντ είναι πολύ κοντά στην εξασφάλιση μία θέσης στο επόμενο Champions League και αυτό ίσως είναι ο λόγος που θα τον κρατήσει για μία ακόμα σεζόν στο Άνφιλντ.

Να θυμίσουμε ότι, ο Σλοτ ανέλαβε τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2024 και κατέκτησε τη Premier League στην πρώτη του σεζόν. Ο Ολλανδός είχε καλύψει απόλυτα το κενό του Κλοπ από τον πάγκο της ομάδας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
244
133
99
78
65
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo