Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποιεί μία ακόμη τρομερή σεζόν στο NBA και με τις νέες φοβερές εμφανίσεις του οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς σε τρεις νίκες στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια.

Κέρδισε έτσι το βραβείο του MVP της εβδομάδας στο NBA, για την Ανατολική Περιφέρεια, με τον Ντιάντρε Έιτον των Φοίνιξ Σανς να παραλαμβάνει το αντίστοιχο βραβείο για τη Δύση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε πάντως MVP της εβδομάδας για δεύτερη φορά φέτος, έχοντας πάνω από 30 πόντους και 10 ριμπάουντ στα τέσσερα τελευταία του παιχνίδια, με τους Μιλγουόκι Μπακς να βρίσκονται στη δεύτερη θέση στην Ανατολή, παρότι αγωνίζονται από την αρχή της σεζόν χωρίς τον Κρις Μίντλετον.

