Ο Αθηναϊκός πρωταθλητής της Α1 μπάσκετ γυναικών στα χαρτιά, απορρίφθηκε η ένσταση του Παναθηναϊκού

Ο Αθηναϊκός μετά από απόφαση της ΕΟΚ είναι ο πρωταθλητής της Α1 γυναικών στο μπάσκετ άνευ αγώνων, λόγω της αποχώρησης της ομάδας του Παναθηναϊκού από το πρώτο παιχνίδι της σειράς.

Η απόφαση του Παναθηναϊκού να αποχωρήσει από το γήπεδο του Βύρωνα στον πρώτο τελικό με τον Αθηναϊκό, επειδή δεν επετράπη η είσοδος κάποιων φιλάθλων που είχαν εισιτήρια, στοίχισε βαριά στην ομάδα της Σελέν Ερντέμ, που αποβλήθηκε από τη συνέχεια του πρωταθλήματος, μετά και την απόρριψη της ένστασης που είχε κάνει.

Δυστυχώς η έκβαση του πρωταθλήματος μπάσκετ γυναικών δεν κρίθηκε στο γήπεδο με τον Αθηναϊκό να κατακτάει για πέμπτη φορά τη διοργάνωση. Η ομάδα Βύρωνα επέστρεψε στην κορυφή του γυναικείου μπάσκετ, μετά από 14 χρόνια, που είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα κόντρα στον Παναθηναϊκό

Η απόφαση της ΕΟΚ

«Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 314/2026 απόφασης του μονομελούς δικαιοδοτικού οργάνου (αθλητική δικαστής), με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση του σωματείου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ για τον πρώτο αγώνα των τελικών των play off της Α1 γυναικών 2025-26 με αντίπαλο τον ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΣ (15/4), το ΔΣ της ΕΟΚ αποφάσισε, κατ’ εφαρμογή άρθρων

Α) Του γενικού κανονισμού οργάνωσης και διεξαγωγής διοργανώσεων ΕΟΚ

Β) Της γενικής προκήρυξης διοργανώσεων αγωνιστικής περιόδου 2025-26

Γ) Της ειδικής προκήρυξης Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών 2025-26 και

Δ) Και του πειθαρχικού κανονισμού

Τον αποκλεισμό του σωματείου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ από τους υπόλοιπους αγώνες των play off και κατ’ επέκταση την ανακήρυξη του σωματείου ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ ως πρωταθλήτριας ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2025-26».