Η Κορίνθιανς επικράτησε εκτός έδρας της Γκρέμιο (12.11), αλλά κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης είχαμε ένα απίστευτο περιστατικό, με “ντου” στο χώρο όπου βρίσκονταν οι διαιτητές του VAR.

Πιο συγκεκριμένα, με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο Γκρέμιο – Κορίνθιανς, ο αθλητικός διευθυντής των φιλοξενούμενων, Αλεσάντρο Μόρις Νούνες, επιχείρησε να κάνει «ντου» στην αίθουσα του VAR, προκειμένου να παραπονεθεί για ένα πέναλτι που ζήτησε η ομάδα του και δεν της δόθηκε.

Οι αστυνομικοί που ήταν έξω από την αίθουσα απέτρεψαν τα χειρότερα, με τον παράγοντας της Κορίνθιανς να επιτίθεται στο τηλεοπτικό συνεργείο που κατέγραφε εκείνη την στιγμή το συμβάν και τον κάμεραμαν να του κάνει μήνυση!

Να αναφέρουμε ότι η Κορίνθιανς επικράτησε 1-0 της Γκρέμιο, με γκολ του Ρομέρο στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης που έγινε στο “Αρένα ντο Γκρέμιο”, με τις δυο ομάδες να έχουν από μια αποβολή στην αναμέτρηση (στο 8′ των φιλοξενούμενων και στο 81′ των γηπεδούχων).

Alessandro, diretor do Corinthians, tenta invadir sala do VAR na Arena do Grêmio!#FutebolNaESPN pic.twitter.com/N8qhc1S4pn