Ο 29χρονος Άνταμ Τζόνσον πέθανε από αιμορραγία, όταν χτυπήθηκε στον λαιμό από το παγοπέδιλο αντιπάλου, κατά τη διάρκεια αγώνα χόκεϊ στον πάγο στην Αγγλία. Η παρουσία της συντρόφου του στις εξέδρες, εκείνη τη στιγμή, έρχεται να προσθέσει μια ακόμα πιο τραγική νότα στο απίστευτο περιστατικό.

Ο αθλητής των Nottingham Panthers, Άνταμ Τζόνσον, βρήκε τραγικό θάνατο πριν από λίγα 24ωρα μετά από απίστευτο χτύπημα -από το παγοπέδιλο του αντιπάλου του, Ματ Πέτγκρεϊβ.- κατά τη διάρκεια ενός αγώνα χόκεϊ επί πάγου, εναντίον των Sheffield Steelers.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η σύντροφος του παίκτη του 29χρονου αθλητή ήταν αυτόπτης μάρτυρας στον τραγικό περιστατικό. Η νεαρή κοπέλα φαίνεται πως βρισκόταν ανάμεσα στους θεατές κατά τη διάρκεια του αγώνα και έσπευσε αμέσως στο πλευρό του Άνταμ Τζόνσον, μετά το αδιανόητο περιστατικό.

Adam Johnson Ice hockey Injury. This was kung-fu kick by the guy in red. RIP pic.twitter.com/CzF8XDG53T