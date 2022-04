Η Μπορούσια Ντόρτμουντ διαμαρτυρήθηκε έντονα για ένα πέναλτι που δεν δόθηκε στο ντέρμπι κορυφής με την Μπάγερν Μονάχου στην Bundesliga και ο διαιτητής του αγώνα παραδέχθηκε δημόσια το λάθος του.

Ο Άγγλος Ντάνιελ Ζίμπερτ μίλησε στο γερμανικό “Kicker” και τόνισε ότι θα έπρεπε να δώσει την παράβαση υπέρ των φιλοξενούμενων, η οποία και θα μπορούσε να ισοφαρίσει σε 2-2 το ματς, πριν ολοκληρωθεί τελικά με σκορ 3-1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, ο ρέφερι του αγώνα ανέφερε: “Ο Παβάρ δεν έπαιξε την μπάλα, το πόδι του ήταν εμπόδιο για το μονοπάτι του Μπέλιγχαμ. Επομένως υπήρχε φάουλ. Το γεγονός ότι ο Παβάρ ακούμπησε την μπάλα αμέσως μετά είναι άσχετο. Το πέναλτι είναι η σωστή απόφαση”. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το VAR δεν φώναξε τον Ζίμπερτ να δει ξανά τη φάση στο video, δείχνοντας έτσι ότι συμφωνούσε με την τελικά λανθασμένη απόφασή του.

Referee Daniel Siebert has admitted to Kicker that Borussia Dortmund should have been awarded a penalty for Benjamin Pavard’s challenge on Jude Bellingham in the second half yesterday #BVB

🧵 Fair game to criticise refs but also fair play to them when they come forward to explain decisions as often happens in Germany. Daniel Siebert has told Kicker what contributed to the decision making process re 2 big 2nd half incidents yesterday. I’ve translated what he said.