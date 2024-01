Ο Δημήτρης Διαμαντάκος βρήκε δύο φορές το δρόμο προς τα δίχτυα στο παιχνίδι της Κεράλα Μπλάστερς με τη Γιαμσεντπούρ για το Super Cup της Ινδίας, συνεχίζοντας να σκοράρει κατά ριπάς στη νέα του ομάδα.

Με τα δύο νέα γκολ του, ο Διαμαντάκος έφθασε τα 20 με τη φανέλα της Κεράλα Μπλάστερς, έχοντας 20 στο πρωτάθλημα της Ινδίας και τρία στο Super Cup, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους σκόρερ της χώρας.

Αυτή τη φορά πάντως, ο Διαμαντάκος δεν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη, αφού η Γιαμσεντπούρ επικράτησε τελικά με σκορ 3-2 στο ινδικό Super Cup.

Dimitrios Diamantakos firing his 20th goal for #KBFC in all competitions.



17 in ISL

3 in Super Cup. pic.twitter.com/J23kJBQEgp