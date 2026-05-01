Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε στον Πέδρο Μαρτίνεθ: «Έχεις κάνει τρομερή Βαλένθια, αλλά είσαι ψεύτης – Να μάθεις να χάνεις»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε στις κατηγορίες του προπονητή της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ για τις κατηγορίες εναντίον του, μετά τη δεύτερη ήττα από τον Παναθηναϊκό στα πλέι οφ της Euroleague.

Με αναρτήσεις του στα social media, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε όσα είπε ο Πέδρο Μαρτίνεθ μετά το Βαλένθια – Παναθηναϊκός και τον χαρακτήρισε “ψεύτη”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Γιαννακόπουλου

«Κύριε Μαρτίνεθ, κοίτα…

Αυτό που θα ήθελα να σου πω μετά την δήλωση που έκανες για εμένα και με αποκάλεσες ούτε εγώ δεν ξέρω τι, είναι το εξής: Θα σε συγχαρώ γιατί είσαι εξαιρετικός προπονητής. Ό,τι έχεις κάνει στην Βαλένθια είναι τρομερό. Η Βαλένθια γίνεται τεράστιος σύλλογος του μπάσκετ και είσαι ένας από τους λόγους.

Αλλά σχετικά με τα όσα είπες για εμένα, συγγνώμη αλλά είσαι ψεύτης. Ποτέ δεν πήγα στην γραμματεία, πήγα πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και εξέφρασα την απογοήτευσή μου για το φάουλ που δε δόθηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για να είμαι ειλικρινής, σε αυτά τα δύο ματς δεν νομίζω πως η Βαλένθια πρέπει να μιλάει για την διαιτησία. Ας έχουμε μία καλή συνέχεια στην σειρά.

Ούτε οι διαιτητές δεν ανέφεραν τίποτα, γιατί τίποτα δεν έγινε. Το μόνο που έγινε είναι ότι έχασες 2-0 στην έδρα σου, μετά από μία τρομερή σεζόν που είχες. Αλλά αν θες να γίνεις σπουδαία ομάδα και όχι απλά καλή ομάδα, πρέπει να μάθεις να χάνεις. Και να μην προσπαθείς να κατηγορείς την ομάδα που κέρδισε».