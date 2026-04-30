Τρομερό ξέσπασμα Μαρτίνεθ για Γιαννακόπουλο: «Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού είναι αισχρός»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ στη συνέντευξη Τύπου της νίκης του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια για τα πλέι οφ της Euroleague ξέσπασε κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, χαρακτηρίζοντάς τον αισχρό.

Μετά τη λήξη του αγώνα στην έδρα της Βαλένθια υπήρξε ένταση ανάμεσα στα μέλη των δύο ομάδων, ενώ ο Ισπανός προπονητής σε δηλώσεις μετά τον αγώνα έδωσε συγχαρητήρια στους πράσινους και χαρακτήρισε φυσιολογική την ένταση που υπήρξε στο παρκέ, αλλά και εκτός αυτού.

Τα λόγια του Πέδρο Μαρτίνεθ

Για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Είναι περίπλοκη η κατάσταση στα play-offs, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε πως παίζουμε απέναντι σε μία σπουδαίο ομάδα με εμπειρία. Είναι ξεκάθαρο αυτό, σωστά; Αλλά ο πρόεδρός τους είναι αισχρός.

Είναι αισχρός και η Euroleague δεν μπορεί να επιτρέπει σε φιγούρες που πάνε κόντρα στις αξίες του αθλήματος να δημιουργού άσχημη ατμόσφαιρα. Ο τύπος πήγε στο τραπέζι, συμπαριφέρθηκε αισχρά και η Euroleague πρέπει να λάβει δράση».

Για την ένταση που υπάρχει: «Η ένταση δεν με ανησυχεί. Είναι νορμάλ, οι παίκτες… φουντώνουν και παίζουν σκληρά. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Δεν έχω τίποτα αρνητικό να πω και για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, έπαιξαν σκληρά και με ποιότητα, όπως και οι παίκτες της Βαλένθια. Και οι δύο πλευρές έδωσαν συγχαρητήρια στην άλλη και πάλεψαν σκληρά».

Για τα όσα έγιναν στο τέλος του ματς: «Υπήρξε μία πρόκληση από έναν παίκτη, δεν το είδα εγώ. Και οι παίκτες που δεν ήταν στο παρκέ το είδαν. Δεν δίων σημασία. Θα ήταν καλύτερα αν δεν είχε γίνει, αλλά οι άνθρωποι εκτός του παρκέ βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Υπάρχει ένας άνθρωπος που συνέχεια προκαλεί και η Euroleague δεν μπορεί να επιτρέπει τέτοιους ανθρώπους».