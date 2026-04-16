Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε ανάρτηση μετά τις καταγγελίες του Αμαρουσίου για τον Βαγγέλη Λιόλιο

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου του Αμαρουσίου και του δικηγόρου, Μιχάλη Δημητρακόπουλου προχώρησε σε μία ανάρτηση – στήριξη στον Ηλία Παπαθεοδώρου και δήλωση εναντίωσης στον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.

Η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Αμαρουσίου έφερε την αντίδραση και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που είναι γνωστή η κόντρα που έχει με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο. Ο ιδιοκτήτης των πρασίνων προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social media με τον προπονητή της ομάδας των Βορείων προαστίων και μία φράση που τα λέει όλα…

«Ότι έχω σε αυτόν τον κόσμο είναι οι… μπάλες μου και ο λόγος μου και δεν θα τα παρατάω για κανέναν», έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο story με τον Ηλία Παπαθεοδώρου.