Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πανηγύρισε έξαλλα με τον Εργκίν Αταμάν τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια

Φοβερό ξέσπασμα από τον προπονητή του τριφυλλιού και τον διοικητικό ηγέτη της ομάδας
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στη “Roig Arena” και παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα πλέι οφ της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας της Βαλένθια με 68-67 και έκανε το 1-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να παρακολουθεί το παιχνίδι από τον πράσινο πάγκο και να πανηγυρίζει έξαλλα το τεράστιο διπλό του τριφυλλιού.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν κατευθύνθηκε στο σημείο που καθόταν ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού και μαζί πανηγύρισαν το μπρέικ των πράσινων.

 

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται πάντα στο πλευρό του Τούρκου προπονητή, στηρίζοντας τον ακόμα και τον καιρό που το τριφύλλι δεν πήγαινε καλά σε Ελλάδα και Ευρώπη.

