Ο Δημήτρης Μάρκος όγδοος στα 800μ. ελεύθερο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης

Ο Δημήτρης Μάρκος δεν κατάφερε να κάνει την κούρσα που θα ήθελε και έμεινε στην όγδοη θέση του τελικού των 800μ. ελεύθερο, κατά την 5η ημέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης σε 25άρα πισίνα, που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Ο Δημήτρης Μάρκος δεν μπόρεσε να πλησιάσει το ρεκόρ του (7:36.39), αλλά ούτε και το χρόνο του στον προκριματικό (7:39.17) και τερμάτισε τελευταίος σε 7:43.59.

Πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε ο Ούγγρος Ζάλαν Σάρκανι με 7:26.84, με δεύτερο τον Βέλγο Λούκας Ενβό (7:28.03).

Ο Ιρλανδός Ντάνιελ Γουίφεν, νικητής πριν δύο χρόνια στο Οτοπένι, περιορίστηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου με 7:30.14, ενώ τέταρτος τερμάτισε ο Γερμανός Γιοχάνες Λίμπμαν, ο οποίος πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων με 7:30.47.