Ο Εμμανουήλ Καραλής στο Ρουέν για νέο ρεκόρ

Μετά το ιστορικό 6.17μ. στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει τους αγώνες ενόψει παγκοσμίου πρωταθλήματος, παίρνοντας μέρος το ερχόμενο Σάββατο (7/3/2026) ο στο μίτινγκ του επί κοντώ που γίνεται στο Ρουέν της Γαλλίας.

Στόχος του Εμμανουήλ Καραλή είναι ακόμα μία εξαιρετική εμφάνιση, με τον Έλληνα πρωταθλητή να θέλει να υπερβεί σίγουρα τα 6 μέτρα και γιατί όχι να δοκιμάσει για νέα ρεκόρ.

Στο Ρουέν ο Έλληνας πρωταθλητής θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον εξάμετρο Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία), τους Αμερικανούς Κέι Σι Λάιτφουτ, Κρις Νίλσεν και Σαμ Κέντριξ (όλοι τους με ατομικό πάνω από έξι μέτρα), τον Νορβηγό Σόντρε Γκούτορμσεν και τους Γάλλους Τιμπό Κολέ, Ίθαν Κορμό και Μπαπτίστ Τιερί.