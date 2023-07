Πίσω στα… πάτρια εδάφη. Ο Έντβιν Φαν Ντερ Σαρ βρίσκεται στην Ολλανδία, για να ξεπεράσει εκεί την σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα.

Ο Άγιαξ ενημέρωσε πως ο Έντβιν Φαν Ντερ Σαρ επέστρεψε στην Ολλανδία, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ.

Έχοντας πάρει την άδεια της συζύγου του Ένβιν Φαν Ντερ Σαρ, ο Άγιαξ ενημέρωσε πως ο 53χρονος παλαίμαχος θρυλικός τερματοφύλακας της ομάδας επαναπατρίστηκε την Παρασκευή (14/07) και βρίσκεται πλέον σε ολλανδική ΜΕΘ.

Έτσι, ο Έντβιν Φαν Ντερ Σαρ συνεχίζει στην Ολλανδία την ανάρρωσή του, μετά την εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη όσο έκανε διακοπές στο Σπλιτ.

Η οικογένειά του εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Σπλιτ για τη φροντίδα του παρείχε στον θρύλο του ολλανδικού ποδοσφαίρου.

Update Edwin van der Sar on behalf of his wife Annemarie (July 15): ⁰⁰Edwin has been repatriated from Croatia on Friday evening and is currently in the intensive care unit of a Dutch hospital. His situation remains the same: stable, in a non-life-threatening condition and… pic.twitter.com/Ji7G8o1Rtl