Ο Εργκίν Αταμάν απάντησε με υψωμένες γροθιές στους οπαδούς της Μακάμπι που περίμεναν την αποστολή του Παναθηναϊκού έξω από το γήπεδο

Αρκετοί οπαδοί της Μακάμπι Τελ Αβίβ περίμεναν αρκετή ώρα έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού την πράσινη αποστολή για να βρίσουν τον Εργκίν Αταμάν.

Ο Εργκίν Αταμάν πέρασε δύσκολες στιγμές στο Ισραήλ, καθώς οι οπαδοί της Μακάμπι δεν σταμάτησαν να βρίζουν τον προπονητή του Παναθηναϊκού, πριν κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του αγώνα.

Κατά την αποχώρηση της πράσινης αποστολής από το Γιάντ Ελιάου, συγκεντρωμένοι οπαδοί της Μακάμπι ξεκίνησαν και πάλι να βρίζουν τον Εργκίν Αταμάν.

Εκείνος διατήρησε και πάλι την ψυχραιμία του και τους απάντησε με χαμόγελο και υψωμένες γροθιές