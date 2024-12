Ο Εργκίν Αταμάν αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο ήρθε στον Παναθηναϊκό

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τον λόγο που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 2023.

Ο Εργκίν Αταμάν βρέθηκε καλεσμένος στο Best in Class Podcast του SKWEEK και αποκάλυψε τι ήταν αυτό που τον έπεισε να έρθει στους πράσινους.

“Ο Γιαννακόπουλος είπε ότι με σέβεται ως προπονητή, αλλά πίστευεσε σε μένα ως κάτι περισσότερο από προπονητή. Με έβλεπε ως ηγέτη. Ήμουν περήφανος όταν μου το είπε αυτό. Όταν μου είπε ότι με αγαπάει ως άνθρωπο, για τον χαρακτήρα μου, αποδέχθηκα αμέσως την πρόταση”, εξήγησε ο Τούρκος τεχνικός.

Για το αν βλέπει τον γιο του να γίνεται προπονητής: “Έχει μεγάλο πάθος για το μπάσκετ και ελπίζω ότι μια μέρα αυτή θα είναι η καριέρα του. Ξέρετε τι μου είπε; ‘Δεν θέλω να πάω στο πανεπιστήμιο, θέλω να ξεκινήσω επαγγελαμτικά ως βοηθός προπονητής’. Είπα όχι. Δεν πέτυχα το όνειρό μου να γίνω ο πρώτος ευρωπαίος προπονητής στο NBA, αλλά του είπα να πάει στο πανεπιστήμιο, να ξεκινήσει να δουλεύει ως αναλυτής video, να σπουδάσει στην Αμερική και ίσως μετά από αυτό, να μπορέσει να γίνει ο νεαρότερος ευρωπαίος προπονητής στο NBA”.

