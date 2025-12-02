Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έφτασε τα 100 γκολ στην Premier League σκοράροντας στο Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι και έγραψε ιστορία

O Έρλινγκ Xάλαντ κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης της Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Φούλαμ, για τη 14η αγωνιστική της Premier League.

Με αυτό το τέρμα, ο Νορβηγός επιθετικός έγραψε ιστορία. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έφτασε τα 100 γκολ στην Premier League, πετυχαίνοντας μάλιστα το συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό milestone ταχύτερα από κάθε άλλον παίκτη της ιστορίας του αγγλικού πρωταθλήματος, σε μόλις 111 παιχνίδια.

Ο Χάαλαντ έφτασε στο συγκεκριμένο επίτευγμα με 13 αγώνες λιγότερους από τον προηγούμενο ταχύτερο ποδοσφαιριστή που έφτασε τα 100 γκολ, τον Άλαν Σίρερ, ο οποίος χρειάστηκε 124 εμφανίσεις.

Ο Σίρερ εξακολουθεί να κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων τερμάτων στην ιστορία της Premier League με 260.