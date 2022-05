Ο Έρλινγκ Χάαλαντ αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθώς από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην Premier League με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Νορβηγός επιθετικός αποθεώθηκε από τους οπαδούς των Βεστφαλών, τόσο στο γκολ που πέτυχε με πέναλτι κόντρα στη Χέρτα, όσο και μετά το τέλος του αγώνα.

Ο ίδιος ο Χάαλαντ δε, ανταπέδωσε με μία ανάρτηση στα social media, όπου αποθέωσε το “Κίτρινο Τείχος” των φίλων της Ντόρτμουντ και υποσχέθηκε ότι δεν θα τους ξεχάσει ποτέ.

«Δεν ήταν τίποτα άλλο παρά τιμή μου να φορέσω αυτή την φανέλα. Στην Ντόρτμουντ πέρασα αξέχαστες στιγμές, γνώρισα ξεχωριστούς ανθρώπους χωρίς να ξεχνάω τον κόσμο, που ήταν πάντα ο έξτρα παίκτης μας στο γήπεδο. Το Κίτρινο Τείχος είναι αληθινά απίστευτο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, τίποτα από όλα αυτά. Σας ευχαριστώ όλους»

It has been nothing but an honour to wear this shirt. At @BVB, I’ve spent memorable moments, met special people, not to mention a fanbase that has been always our extra man on the pitch. The Yellow Wall is truly incredible. I’ll never forget any of this! Thank you all! 🖤💛 pic.twitter.com/MegplT4y7B