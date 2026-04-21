Ο ερχομός του Γιάννη Αντετοκούνμπο έφερε sold out στο Άρης Βetsson – Πανιώνιος

Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο θα παρακολουθήσουν τον αγώνα μαζί με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε παιχνίδι των Μπακς με τα πολιτικά του ρούχα/ Mandatory Credit: Kyle Ross-Imagn Images

Μετά την είδηση ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα δώσουν το παρών στο Άρης Betsson – Πανιώνιος του Σαββάτου στο Παλέ, οι Θεσσαλονικείς ανακοίνωσαν sold out.

Ο αγώνας Άρης Betsson – Πανιώνιος (25/4/2026, 20:15) για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Greek Basketball League αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες φίλους των γηπεδούχων, όχι λόγω της κρισιμότητας του παιχνιδιού, αλλά λόγω της παρουσίας των αδερφών Αντετοκούνμπο στο γήπεδο.

«Τα εισιτήρια για τον αγώνα του Σαββάτου (25/04, 18.15) με τον Πανιώνιο Cosmorama, εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Κάποια διαθέσιμα υπάρχουν μόνο μέσω των συνδέσμων». αναφέρει η λιτή ανακοίνωση της ΚΑΕ.

