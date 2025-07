Ο Εβάν Φουρνιέ απάντησε στον Νίκολα Βούτσεβιτς: «Κουράστηκες να παίζεις για τη λοταρία»

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν άφησε ανταπάντηση την ατάκα του Νίκολα Βούτσεβιτς λίγο μετά την ανανέωση του συμβολαίου του στον Ολυμπιακό, με τον πρώην ΝΒΑer να κάνει πλάκα στον Μαυροβούνιο.

Συγκεκριμένα, ο Εβάν Φουρνιέ ο οποίος έχει εξαιρετικές με τον Νίκολα Βούτσεβιτς από την κοινή τους θητεία στους Ορλάντο Μάτζικ, τοποθετήθηκε αναφορικά με το σχόλιο του τελευταίου, ο οποίος είχε γράψει χιουμοριστικά: «Λυπάμαι τους φίλους του Ολυμπιακού που θα πρέπει να παρακολουθούν αυτόν τον μ@@@@α για τρία ακόμα χρόνια» με αφορμή την ανανέωση του συμβολαίου του Γάλλου στους Πειραιώτες.

Κάπως έτσι ο Γάλλκος θέλησε να πάρε τη δική του φαρμακερή εκδίκηση, τρολάροντας τον σέντερ των Σικάγο Μπουλς για το γεγονός ότι παλεύει να βρεθεί στα playoffs κάθε χρόνο, αλλά καταλήγει η ομάδα του να είναι «υποψήφια» για τα «lottery picks» στο draft!

«Ξέρω αδερφέ, βαρέθηκες να παίζεις για τη λοταρία» με τον Φουρνιέ να επιβεβαιώνει το bromance που έχει με τον Βούτσεβιτς.

Its ok bro I know you’re tired of playing for the lottery. https://t.co/d2Pe4t3zxY