Ο Εβάν Φουρνιέ δοκίμασε τυρόπιτα και ξετρελάθηκε

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν σταματάει να απολαμβάνει το καλοκαίρι στην Ελλάδα αλλά και τα ελληνικά εδέσματα.

Μετά το τέλος των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Γάλλος σούπερ σταρ του Ολυμπιακού κάνει τον γύρο της Ελλάδας, πηγαίνοντας από νησί σε νησί.

Παράλληλα, δοκιμάζει διάφορα φαγητά και μοιράζεται τις εντυπώσεις του στα social media με τους διαδικτυακούς φίλους του.

Το τελευταίο φαγητό που δοκίμασε ήταν η τυρόπιτα.

«Χρειάζομαι περισσότερο χρόνο. Δοκίμασα τυρόπιτα χθες και με συγκλόνισε. Η λίστα μου αλλάζει διαρκώς» απάντησε ο Φουρνιέ όταν ρωτήθηκε για την λίστα με τα τρία καλύτερα ελληνικά προϊόντα.

Evan rank your top 3 fav greek dishes so far i need to see something