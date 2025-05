Ο Εβάν Φουρνιέ έδωσε απαντήσεις για τον καλύτερο μπαρμπέρη, το καλύτερο σουβλάκι και την κίνηση της Γλυφάδας

Ο Εβάν Φουρνιέ έδωσε απαντήσεις για αναρτήσεις του στα social media σχετικά με την ζωή στην Αθήνα.

Ο Εβάν Φουρνιέ πρωταγωνιστεί στα social media με τις επικές αναρτήσεις του για την καθημερινότητά του στην Αθήνα.

Η Euroleague άρπαξε την ευκαιρία και έβαλε τον Γάλλο γκαρντ του Ολυμπιακού να διαβάσει μερικά από τα post του και να δώσει απαντήσεις.

Ο Φουρνιέ αναφέρθηκε στον καλύτερο μπαρμπέρη, στο καλύτερο σουβλάκι, στον χαλβά, στην Ακρόπολη, αλλά και την κίνηση στην Γλυφάδα.

People from Piraeus, y’all agree with @EvanFourmizz?



Is Glyfada traffic really that bad?



We got the @Olympiacos_BC star to react to his most viral tweets pic.twitter.com/xWjXLRWD8v