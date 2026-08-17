Ο Εβάν Φουρνιέ στις προπονήσεις της Γαλλίας για τα προκριματικά του Mundobasket

Ο Εβάν Φουρνιέ θα ενισχύσει την Εθνική Γαλλίας στα ματς με τη Σλοβενία (27/08/26, 21:30) και στη Σουηδία (30/08/26, 18:30) στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Mundobasket του 2027.

Στις προπονήσεις της Εθνικής Γαλλίας εντάχθηκε ο Εβάν Φουνρνιέ για να αγωνιστεί με τη χώρα του μετά από δύο χρόνια απουσίας και όπως φαίνεται από το βίντεο της Ομοσπονδίας γύρισε σε καλή κατάσταση και γεμάτος όρεξη για τη νέα σεζόν.

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Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού έχει αγωνιστεί στην καριέρα του 118 φορές με την Εθνική Γαλλίας και μετά από δύο χρόνια φαίνεται να έχει τη διάθεση να φορέσει τη φανέλα της χώρας του, κάτι που φαίνεται και από την ανάρτηση που έκανε στο X.

Long time no see pic.twitter.com/KXuXt3vS6A — Evan Fournier (@EvanFourmizz) August 17, 2026

Αγιαγί, Μπουτέιγ, Φουρνιέ, Φρανσίσκο, Γκομπέρ, Ιφί, Χόαρντ, Λουβαβού-Καμπαρό, Νούα, Πονς, Ρεινόντ, Στράζελ και Τάρπεϊ είναι οι παίκτες που θα ενισχύσουν τη Γαλλία στα προκριματικά του Mundobasket.