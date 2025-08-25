Ο Ευθύμης Κουλούρης ανακοινώνεται από την Αλ Ούλα για 2 χρόνια με 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως

Θέμα χρόνου είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ευθύμη Κουλούρη με την Αλ Ούλα από τη Σαουδική Αραβία.

Παίκτης της Αλ Ούλα θα πρέπει να θεωρείται ο Ευθύμης Κουλούρης. Η νεοφώτιστη στη Β΄ κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας έκανε μία τεράστια επένδυση, φέρνοντας στην ομάδα τον Έλληνα επιθετικό.

Ο 29χρονος σέντερ φορ, ο οποίος την περασμένη σεζόν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ και MVP του πολωνικού πρωταθλήματος αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα από την Αλ Ούλα.

Οι Σαουδάραβες έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη, δίνοντας 4 εκατομμύρια ευρώ στην Πόγκον, αλλά και 2,5 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους ετησίως στον Ευθύμη Κουλούρη.